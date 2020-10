Irene Grandi, ‘Quel Raggio Nella Notte’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Guarda il video di ‘Quel Raggio Nella Notte’ il nuovo singolo di Irene Grandi Sarà in rotazione radiofonica a partire da oggi venerdì 23 ottobre “Quel Raggio Nella Notte” il nuovo singolo di Irene Grandi, brano che arriva dopo i precedenti “Finalmente Io” con cui l’artista toscana ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo ed il più recente “Devi Volerti Bene“. Un brano scritto da Mario Amato che ha il sapore di uno dei classici di Irene Grandi nel quale il colore blues della sua voce si esprime al meglio. Una storia d’amore, che trascende la natura romantica di questo sentimento verso un Amore Universale, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Guarda il video di ‘QuelNotte’ il nuovo singolo diSarà in rotazione radiofonica a partire da oggi venerdì 23 ottobre “QuelNotte” il nuovo singolo di, brano che arriva dopo i precedenti “Finalmente Io” con cui l’artista toscana ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo ed il più recente “Devi Volerti Bene“. Un brano scritto da Mario Amato che ha il sapore di uno dei classici dinel quale il colore blues della sua voce si esprime al meglio. Una storia d’amore, che trascende la natura romantica di questo sentimento verso un Amore Universale, ...

