Il Clasico è sempre il Clasico | ma stavolta è da brividi soprattutto per Zizou

Mettiamoci comodi in poltrona: domani sera c'è il Clasico. E quando parliamo di Barcellona–Real vengono in mente mille situazioni, spettacolo assoluto, magie e giocate da urlo. La lista, estrapolata dall'album dei ricordi, sarebbe infinita. Ma adesso è giusto restare dentro l'attuale, questo Clasico è diverso dai soliti. In tono minore? No, quello no, ma le preoccupazioni sono tante, ben oltre la classifica che vede la Real Sociedad al comando (il tempo per recuperare è enorme). Le preoccupazioni sono di Koeman, alla vigilia della visita Champions alla Juve, ma anche e soprattutto di Zinedine Zidane. Già, perché Zizou non riesce a decifrare il suo Real, irriconoscibile. Anche per alcune sue scelte incomprensibili, quattro ...

