GP Teruel FP1 Moto3 | Masia ricomincia bene

GP Teruel FP1 Moto3: Masia (ri)comincia bene (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jaume Masia, vincitore del GP d’Aragon della Moto3, è primo anche nella FP1 del GP di Teruel, che si corre sulla stessa pista. Lo spagnolo di casa Leopard sembra andare d’amore e d’accordo con il Motorland Aragon, come dimostra l’1’58″076 con cui mette tutti dietro. La prima fila virtuale riserva sorprese: una è un Romano Fenati che sembra tornato la macchina da guerra di un tempo, arrivando ad un solo decimo da Masia. La seconda è il terzo posto di Deniz Oncu, fresco di rinnovo con il team KTM Tech 3. Ritorna alla grande Tony Arbolino, che dopo aver saltato la scorsa gara per precauzioni sanitarie stampa il quinto crono di sessione, dietro al sempre solidissimo Albert Arenas. Chiude la seconda fila virtuale John McPhee, anche lui reduce dal rinnovo con il Team ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jaume, vincitore del GP d’Aragon della, è primo anche nella FP1 del GP di, che si corre sulla stessa pista. Lo spagnolo di casa Leopard sembra andare d’amore e d’accordo con il Motorland Aragon, come dimostra l’1’58″076 con cui mette tutti dietro. La prima fila virtuale riserva sorprese: una è un Romano Fenati che sembra tornato la macchina da guerra di un tempo, arrivando ad un solo decimo da. La seconda è il terzo posto di Deniz Oncu, fresco di rinnovo con il team KTM Tech 3. Ritorna alla grande Tony Arbolino, che dopo aver saltato la scorsa gara per precauzioni sanitarie stampa il quinto crono di sessione, dietro al sempre solidissimo Albert Arenas. Chiude la seconda fila virtuale John McPhee, anche lui reduce dal rinnovo con il Team ...

periodicodaily : GP Teruel FP1 Moto3: Masia (ri)comincia bene - PeriodicoDaily Sport #GPTeurel - corsedimoto : MOTO2 - Augusto #Fernandez al comando, 2° Sam #Lowes. Duo EG 0,0 Marc VDS in evidenza nelle FP1, segue in terza pia… - sowmyasofia : GP Teruel FP1 MotoGP: Alex Marquez primo con scivolata - Moto_it : Bene le #Honda, con #Marquez e #Nakagami. #Mir terzo, male le #Ducati. #moto #team #motogp #TeruelGP - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Nakagami comanda la FP1, Morbidelli 5°. Dovizioso e Quartararo indietro -