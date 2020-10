Giro d’Italia 2020, Nibali: “Tappa accorciata? Non si fa così, l’ho scoperto su Telegram” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Tappa accorciata? L’ho saputo quando sono arrivato al foglio firma, prima nessuno aveva parlato con me. La motivazione vera e propria non la so. Ho scoperto che ce lo avevano comunicato tramite una chat di Telegram, ma non è il modo di dire certe cose. Questa mattina siamo partiti sapendo di prendere la pioggia. Difficile poter dire se questa è una decisione giusta o meno”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) dopo la diciannovesima tappa del Giro d’Italia partita ad Abbiategrasso e non a Morbegno. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Tappa? L’ho saputo quando sono arrivato al foglio firma, prima nessuno aveva parlato con me. La motivazione vera e propria non la so. Hoche ce lo avevano comunicato tramite una chat di Telegram, ma non è il modo di dire certe cose. Questa mattina siamo partiti sapendo di prendere la pioggia. Difficile poter dire se questa è una decisione giusta o meno”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Vincenzo(Trek-Segafredo) dopo la diciannovesima tappa deld’Italia partita ad Abbiategrasso e non a Morbegno.

