GF Vip, Mario Balotelli entra nella Casa: sorpresa speciale per Enock (Di sabato 24 ottobre 2020) Visita a sorpresa per Enock Barwuah al Grande Fratello Vip. A varcare la soglia della Porta Rossa per incontrarlo c'è il fratello Mario Balotelli, pronto a ritrovarlo dopo tanto tempo e ad incitarlo per il suo percorso nel reality. Grande emozione per i due fratelli che, tra risate e confessioni, danno vita a meravigliosi siparietti familiari. Mario Balotelli entra nella Casa I fratelli Barwuah si riuniscono nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo più di un mese di lontananza. Il fratello di Enock, concorrente dell'attuale edizione, riceve infatti la visita inaspettata del suo vero 'Big Brother': il calciatore Mario ...

