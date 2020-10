Genoa | Maran | “Contro l’Inter sarà una gara insidiosa | ma anche stimolante”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico delRolandoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dellacon l’Inter, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Ci aspetta una sfida moltomastimolante, perciò mi aspetto di vedere uncoraggioso e con personalità. Dovremo essere concentrati su noi stessi e dare tutto quello che abbiamo. Proveremo ad affrontare lacon il piglio giusto,se non sarà facile – ha affermato l’allenatore dei rossoblu – Tutti i ragazzi guariti dal Covid-19 stanno tornando ad allenarsi in gruppo, nella rifinitura di domani vedremo chi potrà essere disponibile“.

"Voglio un Genoa con personalita' e coraggio per affrontare una sfida insidiosa e stimolante". Rolando Maran alla vigilia dell'anticipo con l'Inter non ha dubbi su cosa chiede ai suoi giocatori. Molti ...Il tecnico rossoblù: "Il ritorno in gruppo di tanti giocatori ha dato morale ed entusiasmo per affrontare questa settimana. Tour de force? Affrontiamo ciascuna partita come se fosse una finale" ...