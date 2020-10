De Luca annuncia il lockdown: “In Campania chiuderò di nuovo tutto” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Napoli, 23 ott. – “Comunicherò al governo non solo la mia richiesta di lockdown per tutta l’Italia, su cui deciderà il governo, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto“: queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione. L’annuncio del nuovo lockdown per la regione Campania ariva in diretta su Facebook. De Luca: “Chiusure come a marzo” “Avevamo immaginato, con l’ordinanza che entra in vigore oggi, di introdurre una misura parziale, ma per i dati che abbiamo non basta più. Dobbiamo decidere di chiudere tutto”, continua il governatore campano. Egli sostiene che in Campania “faremo quello che riteniamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Napoli, 23 ott. – “Comunicherò al governo non solo la mia richiesta diper tutta l’Italia, su cui deciderà il governo, ma per quello che riguarda laprocederemo in direzione della chiusura di tutto“: queste le parole di Vincenzo De, presidente della Regione. L’annuncio delper la regioneariva in diretta su Facebook. De: “Chiusure come a marzo” “Avevamo immaginato, con l’ordinanza che entra in vigore oggi, di introdurre una misura parziale, ma per i dati che abbiamo non basta più. Dobbiamo decidere di chiudere tutto”, continua il governatore campano. Egli sostiene che in“faremo quello che riteniamo ...

