Da lunedì torna il maltempo: piogge e temporali in tutta Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dal 26 ottobre l'Italia verrà investita da una breve ma intensa perturbazione che porterà maltempo, piogge e nubifragi. maltempo da lunedì 26 ottobre: in arrivo ondata di nubifragi e neve su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dal 26 ottobre l'verrà investita da una breve ma intensa perturbazione che porteràe nubifragi.da lunedì 26 ottobre: in arrivo ondata di nubifragi e neve su Notizie.it.

operatwitt : @albertiradiopop @claudiob1981 @ferrazza 3 Si torna per avere il foglio rosa (per me era attesa di sue mesi - non s… - gioatriz : RT @agorarai: 'Grazie a tutti per averci seguito, #agorarai torna lunedì mattina alle 8.00 su @RaiTre.' @luisellacost - luisellacost : RT @agorarai: 'Grazie a tutti per averci seguito, #agorarai torna lunedì mattina alle 8.00 su @RaiTre.' @luisellacost - agorarai : 'Grazie a tutti per averci seguito, #agorarai torna lunedì mattina alle 8.00 su @RaiTre.' @luisellacost - valnerinalive : L’alta pressione di origine Africana cederà il passo ad una nuova perturbazione nella giornata di domani. Domenica… -