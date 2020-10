Credem sigla accordo per incorporazione cassa Risparmio di Cento

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) –e la Fondazionedidi, assieme alla sua controllata Holding CR, hanno sottoscritto unquadro per realizzare la fusione perdididiin Credito Emiliano. Il gruppo ferrarese è una importante realtà bancaria, con una lunga storia di 160 anni, 87 mila clienti, 460 dipendenti ed una rete di 47 filiali e 3 Centri Private e Wealth Management, prevalentemente distribuite tra le provincie di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna. Vanta una raccolta di 3,7 miliardi di euro ed impieghi per 2 miliardi di euro. Il Presidente di Credito Emiliano, Lucio Igino Zanon di Valgiurata ha sottolineato che, con questa operazione, il ...

