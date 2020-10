Covid, verso il coprifuoco in tutta Italia (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Dopo la nuova impennata della curva dei contagio e l'invito arrivato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità a restare a casa “quando possibile”, sembrano inevitabili nuove misure restrittive a livello nazionale. Ma nel frattempo sono molte le Regioni che, seguendo l'esempio della Lombardia, hanno scelto la strada del "coprifuoco". Più o meno rigido. In Piemonte, vietati gli spostamenti, su tutto il territorio regionale, a partire da lunedì, dalle 23 alle 5 del mattino. "D'accordo con i sindaci del territorio abbiamo cercato di evitarlo intervenendo con misure chirurgiche - spiega il presidente Cirio - ma gli ultimi dati ci costringono a questa decisione". L'ordinanza firmata con il ministro Speranza è in vigore fino al 13 novembre. A Roma questa è la prima notte dai mesi del lockdown in ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Dopo la nuova impennata della curva dei contagio e l'invito arrivato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità a restare a casa “quando possibile”, sembrano inevitabili nuove misure restrittive a livello nazionale. Ma nel frattempo sono molte le Regioni che, seguendo l'esempio della Lombardia, hanno scelto la strada del "". Più o meno rigido. In Piemonte, vietati gli spostamenti, su tutto il territorio regionale, a partire da lunedì, dalle 23 alle 5 del mattino. "D'accordo con i sindaci del territorio abbiamo cercato di evitarlo intervenendo con misure chirurgiche - spiega il presidente Cirio - ma gli ultimi dati ci costringono a questa decisione". L'ordinanza firmata con il ministro Speranza è in vigore fino al 13 novembre. A Roma questa è la prima notte dai mesi del lockdown in ...

Un'accelerazione per una stretta nazionale, forse già nel weekend. È quanto riferisce l'Ansa, secondo la quale il premier Giuseppe Conte starebbe maturando in queste ore l'idea di nuove e più ...

Napoli, la protesta contro il lockdown degenera in violenza: aggrediti poliziotti, carabinieri e giornalisti

Il corteo contro le misure restrittive anti Covid si è ingrossato ulteriormente ... hanno cominciato a lanciare bombe carta e fumogeni verso le forze dell’ordine colpendo anche una camionetta ...

