Covid: monta in strada protesta contro coprifuoco a Napoli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Petardi, fumogeni, forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove è in atto una delle manifestazioni contro il 'coprifuoco' alle 23 e l'ipotesi di lockdown ventilata dal presidente della giunta Vincenzo de Luca.Il flash mob era stato rilanciato sui social e così in marcia da ogni parte del centro di Napoli gruppi di ragazzi e non solo si sono messi in marcia verso largo San Giovanni Maggiore e l'università Orientale di Napoli. Una diretta su Facebook incita alla ribellione civile contro l'ipotesi di lockdown avanzata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Ci sono due striscioni in cima a un corteo: "tu ci chiudi e tu ci ...

Petardi, fumogeni, forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove è in atto una delle manifestazioni ...

"Tu ci chiudi e tu ci paghi". Scoppia il caos a Napoli contro De Luca

Monta la protesta a Napoli contro il coprifuoco ... dove erano attese navi da crociere e che forse cambieranno rotta. "Non ci sta uccidendo il Covid, ci state uccidendo voi", urlano alcuni ...

Monta la protesta a Napoli contro il coprifuoco ... dove erano attese navi da crociere e che forse cambieranno rotta. "Non ci sta uccidendo il Covid, ci state uccidendo voi", urlano alcuni ...