Covid, in Polonia 153 morti in 24 ore: scatta zona rossa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutta la Polonia diventa 'zona rossa' e ci saranno nuove e più rigorose restrizioni. Lo ha reso noto il premier polacco Mateusz Morawiecki, annunciando il semi lockdown per il Paese, in cui la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutta ladiventa '' e ci saranno nuove e più rigorose restrizioni. Lo ha reso noto il premier polacco Mateusz Morawiecki, annunciando il semi lockdown per il Paese, in cui la ...

Secondo i dati del ministero della Sanità, in Polonia sono 13'632 i nuovi contagi da Covid registrati nelle 24 ore, e 153 i morti. «Questa settimana sarà critica», ha lanciato l'allarme il ministro ...

Polonia: legge anti-aborto, proteste sotto casa di Kaczynski

VARSAVIA, 23 OTT - Manifestazioni tutta la notte a Varsavia contro la decisione della Corte costituzionale polacca che limita fortemente il diritto all'aborto. La polizia ha usato i gas lacrimogeni co ...

