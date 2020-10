Corbo | Lobotka mostra tutti i suoi passaggetti inutili Insigne ancora impresentabile

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Su Repubblica Napoli Antonioanalizza la sconfitta degli azzurri contro l’Az, in Europa League, ieri al San Paolo. Una sconfittapiù bruciante perché arrivata dopo previsioni di certa vittoria contro una squadra decimata dal Covid. Invece si è assistito ad una “asfissia di un gioco che ricorda il peggior Napoli dello scorso anno, un milione di passaggi senza mai disturbare il portiere olandese Bizot, entrato in scena solo quando con il suo vocione piazza la barriera”. Il Napoli “si compiace del solo possesso palla“. “Piazza le tende nella metà campo avversaria fino ad eliminare gli spazi alle spalle dell’AZ, se gli scattisti esterni non sanno come prendere in velocità gli avversari, Lozano con Svensson e Politano con Wjindal purndo buona ...