Chi sono i Manitoba | la band toscana di X Factor

I Manitoba sono un duo composto dai fiorentini Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti, ieri hanno finalmente superato tutte le varie fasi di X Factor e oggi sono i concorrenti ufficiali di questa edizione del talent musicale del 2020. Alessandro Cattelan annunciando i concorrenti di X Factor 2020 pronuncerà anche il nome di una band fiorentina: i Manitoba. Il duo, accompagnato sul palco da Luca Bossi e Nick Lamberti, ha passato anche l'ultima fase delle selezioni ed è stato scelto da Manuel Agnelli per i tanto agognati live insieme ai Melancholia e ai Little pieces of marmellade. Il celebre talent-show di Sky è andato in onda questa sera, giovedì 22 ottobre, con i Last Call (ex Home Visit).

