Atalanta-Sampdoria domani in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Atalanta affronta la Sampdoria al Gewiss Stadium dopo il successo all'esordio stagionale in Champions League contro il Midtjylland. Le due squadre si sfidano nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I blucerchiati, dopo una brutta partenza, ha trovato due vittorie consecutive contro Fiorentina e Lazio. L'incontro, in programma domani sabato 24 ottobre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights.

