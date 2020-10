Arrestato in Francia stupratore seriale: più di cento violenze, è italiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Finalmente acciuffato ed Arrestato, uno stupratore seriale, autore di centinaia di atti di violenza. È un italiano. Fonte foto: (Getty Images)Sarebbero soprattutto i figli delle sue molteplici compagne, le vittime di uno stupratore seriale che ha portato a termine i suoi reati dal 2000 al 2014. Sul cinquantenne italiano, pendeva un mandato internazionale. L’uomo, è stato finalmente Arrestato in Francia, presso Strasburgo, ma non è lì che sarebbero avvenuti i suoi reati. Tutti gli stupri infatti, si sarebbero verificati in Germania, dove il suo nome appare in centinaia di denunce. Leggi anche >>> Attore premio Oscar accusato di stupro: più di 30 le segnalazioni 122 ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Finalmente acciuffato ed, uno, autore di centinaia di atti di violenza. È un. Fonte foto: (Getty Images)Sarebbero soprattutto i figli delle sue molteplici compagne, le vittime di unoche ha portato a termine i suoi reati dal 2000 al 2014. Sul cinquantenne, pendeva un mandato internazionale. L’uomo, è stato finalmentein, presso Strasburgo, ma non è lì che sarebbero avvenuti i suoi reati. Tutti gli stupri infatti, si sarebbero verificati in Germania, dove il suo nome appare in centinaia di denunce. Leggi anche >>> Attore premio Oscar accusato di stupro: più di 30 le segnalazioni 122 ...

