Appuntamenti e scadenze del 23 ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 19/10/2020Appuntamenti: Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 23/10/2020) Giovedì 22/10/2020Appuntamenti: Conferenza biennale su “Stabilità Finanziaria e Regolamentazione” – Seconda edizione della Conferenza biennale, organizzata da Banca d’Italia e dall’Università Bocconi – BAFFI CAREFIN si terrà in formato virtuale tramite Webex (fino a venerdì 23/10/2020) The Green Symposium 2020 – L’evento, organizzato da RiciclaTv, con il board scientifico di Ecomondo, si svolge a Napoli. Il tema è un viaggio verso un modello industriale di economia circolare con l’obiettivo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 19/10/: Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 23/10/) Giovedì 22/10/: Conferenza biennale su “Stabilità Finanziaria e Regolamentazione” – Seconda edizione della Conferenza biennale, organizzata da Banca d’Italia e dall’Università Bocconi – BAFFI CAREFIN si terrà in formato virtuale tramite Webex (fino a venerdì 23/10/) The Green Symposium– L’evento, organizzato da RiciclaTv, con il board scientifico di Ecomondo, si svolge a Napoli. Il tema è un viaggio verso un modello industriale di economia circolare con l’obiettivo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze Appuntamenti e scadenze del 22 ottobre 2020 Teleborsa AVA Live incontra: La canzone dal pentagramma al palcoscenico

Frank Zappa, geniale compositore, chitarrista e cantante statunitense, era solito dire che «senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive ... è ...

Blocco dei licenziamenti, il governo offre il 31 gennaio e cassa integrazione per altre 18 settimane

Ma i sindacati: proroga fino a marzo. Confindustria: no a costi aggiuntivi Cig utilizzata L’ipotesi di legare lo stop non più alla cig autorizzata ma solo a quella utilizzata ...

