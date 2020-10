Uomini e Donne, ex tronista ha avuto rapporti intimi con un produttore? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Momento particolare a Uomini e Donne dove è stata rivelata una verità decisamente inaspettata e a quanto pare priva di fondamento. Il caso riguarda la versione spagnola del programma pomeridiano di Maria de Filippi, versione a cui ha partecipato anche un noto volto della nostra tv che ha preso parte sia al Grande Fratello Vip che ovviamente a Uomini e Donne: stiamo parlando di Ivan Gonzalez da qualche mese è sparito dagli schermi made in Italy. Ivan ha partecipato anche a Uomini e Donne spagnolo, il giovane in questi giorni è stato accusato da una sua ex di non essere stato abbastanza passionale. La ragazza ha infatti rivelato che Ivan ha esitato a spingersi oltre e a cercare un’intimità con lei a parte qualche coccola ad ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Momento particolare adove è stata rivelata una verità decisamente inaspettata e a quanto pare priva di fondamento. Il caso riguarda la versione spagnola del programma pomeridiano di Maria de Filippi, versione a cui ha partecipato anche un noto volto della nostra tv che ha preso parte sia al Grande Fratello Vip che ovviamente a: stiamo parlando di Ivan Gonzalez da qualche mese è sparito dagli schermi made in Italy. Ivan ha partecipato anche aspagnolo, il giovane in questi giorni è stato accusato da una sua ex di non essere stato abbastanza passionale. La ragazza ha infatti rivelato che Ivan ha esitato a spingersi oltre e a cercare un’tà con lei a parte qualche coccola ad ...

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso è uno dei nomi emersi sul tavolo del centrodestra. Per Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, f… - lamorsfigato : @aurii26 ecco cosa devo silenziare: uomini e donne! Corro subito a farlo - CongiuRita : @mariobortoluss1 Ma i genitori della bambina perché ospitano in casa 3 indiani sapendo che dalle loro parti non ris… -