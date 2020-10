Una verità che a volte divide | Il Vangelo di oggi giovedì 22 ottobre 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Seguire Gesù significa spesso rinunciare ai compromessi: o si è con lui o si è contro di lui. Gesù è venuto quindi a portare una verità che a volte divide, perché dove non c’è ipocrisia c’è autenticità e presa di posizione. Sempre senza rinunciare al rispetto e all’amore incondizionato al prossimo. LITURGIA DELLA PAROLA – … L'articolo Una verità che a volte divide Il Vangelo di oggi giovedì 22 ottobre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Seguire Gesù significa spesso rinunciare ai compromessi: o si è con lui o si è contro di lui. Gesù è venuto quindi a portare una verità che a, perché dove non c’è ipocrisia c’è autenticità e presa di posizione. Sempre senza rinunciare al rispetto e all’amore incondizionato al prossimo. LITURGIA DELLA PAROLA – … L'articolo Una verità che aIldigiovedì 22proviene da www.meteoweek.com.

