Tottenham-Lask 3-0: Gli Spurs vincono agevolmente (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera 22 ottobre 2020 nello Stadio Hotspur alle ore 21:00 si è disputata la partita Tottenham-Lask di Europa League. Partita agevole per la squadra di Mourinho. Al 18’ gli Spurs sono in vantaggio grazie a Lucas Moura. Poi, raddoppiano al 27’ a causa dello sfortunato autogol di Andrade. All’84’ Son chiude i giochi. Leggi anche: Leicester-Zorya 3-0, inglesi che partono col botto Tottenham-Lask: formazioni Tottenham (4-2-3-1): Art, Doherty, Sanchez, Davies, reguilon, Winks, Hojbjerg, Moura, Bale, Lamela, Vinicius. Lask (3-4-3): Schlager, Wiesinger, Trauner, Andrade, Ranftl, Holland, Michorl, Renner, Gruber, Raguz, Balic. Primo Tempo Un Primo tempo che ha avuto molte occasioni, al 2 minuto conclusione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera 22 ottobre 2020 nello Stadio Hotspur alle ore 21:00 si è disputata la partitadi Europa League. Partita agevole per la squadra di Mourinho. Al 18’ glisono in vantaggio grazie a Lucas Moura. Poi, raddoppiano al 27’ a causa dello sfortunato autogol di Andrade. All’84’ Son chiude i giochi. Leggi anche: Leicester-Zorya 3-0, inglesi che partono col botto: formazioni(4-2-3-1): Art, Doherty, Sanchez, Davies, reguilon, Winks, Hojbjerg, Moura, Bale, Lamela, Vinicius.(3-4-3): Schlager, Wiesinger, Trauner, Andrade, Ranftl, Holland, Michorl, Renner, Gruber, Raguz, Balic. Primo Tempo Un Primo tempo che ha avuto molte occasioni, al 2 minuto conclusione di ...

