Test rapidi dal medico di base e in farmacia | il Governo accelera

La nuova normativa, stando alle indiscrezioni, prevede l'adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta contrattuale all'accordo collettivo di lavoro dei medici di base

Nella giornata del 22 ottobre il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato l’inizio di una sperimentazione dei tamponi rapidi all’interno delle ... “In farmacia si fanno già i test ...

Contatto con positivo Covid: quanto tempo bisogna aspettare per fare il tampone?

“Quanto sono affidabili i test rapidi di cui si sente tanto parlare in queste ultime settimane?”. Sono soltanto alcuni degli interrogativi che tormentano oggi gli Italiani ai tempi del Covi ...

