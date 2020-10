Terra dei fuochi, primo action day autunnale nel Casertano: sequestrata discarica abusiva (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSessa Aurunca (Ce) – Un’area di tre km quadrati dove era stata sversata illecitamente un gran quantità di rifiuti provenienti da attività di officina meccanica (pneumatici, olio, traverse di ferro, camion fuori uso, motori e amianto) è stata sequestrata a Sessa Aurunca, nel Casertano, durante l’action Day finalizzato al contrasto dei reati ambientali, e disposto dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei fuochi”. In azione tredici equipaggi, tra soldati del Raggruppamento Campania dell’Esercito, forze dell’ordine e polizie locali, che hanno presidiato, con posti di blocco mobili, le vie di accesso alle località ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSessa Aurunca (Ce) – Un’area di tre km quadrati dove era stata sversata illecitamente un gran quantità di rifiuti provenienti da attività di officina meccanica (pneumatici, olio, traverse di ferro, camion fuori uso, motori e amianto) è stataa Sessa Aurunca, nel, durante l’Day finalizzato al contrasto dei reati ambientali, e disposto dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”. In azione tredici equipaggi, tra soldati del Raggruppamento Campania dell’Esercito, forze dell’ordine e polizie locali, che hanno presidiato, con posti di blocco mobili, le vie di accesso alle località ...

