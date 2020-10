Sileri dice di non essere a conoscenza della soglia delle terapie intensive per un nuovo lockdown generale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una parziale smentita che, però, ha il sapore della conferma. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha commentato l’articolo pubblicato su Il Corriere della Sera che questa mattina parlava di una soglia terapie intensive che avrebbe fatto scattare il lockdown generale. Il vice di Roberto Speranza ha detto di non essere a conoscenza di questa indicazione, ma sottolinea che se dovesse tracciare una linea per individuare una situazione critica sarebbe quella dei 2000/2500 posti occupati. LEGGI ANCHE > C’è una soglia ben precisa che farà scattare un nuovo lockdown in Italia «Non so dove sia stata ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una parziale smentita che, però, ha il saporeconferma. Il viceministroSalute, Pierpaolo, ha commentato l’articolo pubblicato su Il CorriereSera che questa mattina parlava di unache avrebbe fatto scattare il. Il vice di Roberto Speranza ha detto di nondi questa indicazione, ma sottolinea che se dovesse tracciare una linea per individuare una situazione critica sarebbe quella dei 2000/2500 posti occupati. LEGGI ANCHE > C’è unaben precisa che farà scattare unin Italia «Non so dove sia stata ...

Agenzia_Dire : 'Con i numeri attuali non vedo il rischio di un lockdown nazionale. Terapie intensive lontanissime da sovraccarico'… - Tiziana99296006 : @luigipelli @vanabeau No lo dice Galli. L' ho visto da Giletti sia Sileri e perfino Cartabellotta erano d' accordo… - MelanyHamilton_ : torniamo sempre là. domenica conte “tutto bene madama la marchesa, forse giusto giusto le palestre e le piscine”. s… - nickiac78 : @Open_gol @EugenioCardi Ma il vice ministro Sileri sempre presente in tv cosa dice in merito ? - Anna586230 : #tagadala7 quando si dice honestà intellettuale, domanda della Panella a #Sileri il giorno che i 5s l'hanno delusa,… -