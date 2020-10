Selvaggia Lucarelli racconta del suo amore sbagliato nel 2011

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un'inedita, ospite a "L'Assedio" di Daria Bignardi sul Nove, hato un periodo buio della sua vita in cui ha vissuto un. "Questo tipo di relazioni vanno a infestare tutte le parti della tua vita: al lavoro era un disastro perché non pensavo di valere niente... ho perso tutti i capelli, vivevo costantemente in uno stato alterato... credo di aver rischiato anche la mia vita: guidavo piangendo, disperandomi, lasciavo messaggi inquietanti ai miei amici. È stato un periodo devastante", ha rivelato la giornalista."A un certo punto ho toccato il fondo, mi sono svegliata una mattina con il direttore di banca che mi chiama e mi dice non hai più niente, per anni non mi sono goduta mio figlio e sono finita anche dentro il processo per le foto della ...