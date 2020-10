Ryan Friedkin compra un super attico in centro a Roma: la vista è incredibile! (Di giovedì 22 ottobre 2020) I Friedkin cominciano a conoscere il pianeta Roma in tutte le sue sfaccettature. Si muovono con aeromobili di proprietà , che hanno consorziato con linee aeree europee. Ryan ha acquistato casa a Roma ,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Icominciano a conoscere il pianetain tutte le sue sfaccettature. Si muovono con aeromobili di proprietà , che hanno consorziato con linee aeree europee.ha acquistato casa a,...

I Friedkin cominciano a conoscere il pianeta Roma in tutte le sue sfaccettature. Si muovono con aeromobili di proprietà, che hanno consorziato con linee aeree europee. Ryan ha acquistato casa a Roma, ...

Roma, c'è Emenalo: ecco chi è il ds favorito dai Friedkin

Il dirigente con un passato nel Monaco e al Chelsea si occupa principalmente di scouting, ha già incontrato Ryan Friedkin a Londra e prima ancora aveva avuto un colloquio con Williamson, il manager ...

