Raoul Bova torna in pubblico con 20 kg in meno

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono tornati in pubblico in occasione per "la Festa del Cinema di Roma". La coppia che recita insieme nel cortometraggio 'Calabria, terra mia' diretto da Gabriele Muccino. Bova appare profondamente cambiato e sfoggia un fisico molto diverso da quello a cui ci aveva abituati, infatti è molto dimagrito, non porta più la barba e ha i capelli più lunghi del solito. È stato lui stesso a spiegare che dopo la morte dei genitori e durante il lockdown si era lasciato andare: "Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a ..."

