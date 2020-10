Più di un italiano su due è arrabbiato con la politica: impreparati contro la seconda ondata (Di giovedì 22 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid-19 spaventa gli italiani, sia sul piano sanitario che - soprattutto - su quello economico. E la maggioranza, questa volta, ritiene che che il governo si sia fatto trovare ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladi Covid-19 spaventa gli italiani, sia sul piano sanitario che - soprattutto - su quello economico. E la maggioranza, questa volta, ritiene che che il governo si sia fatto trovare ...

WeCinema : Tanti auguri a uno degli attori più talentuosi del panorama cinematografico italiano: @_LucaMarinelli_ ??! Dopo vari… - NicolaPorro : I dati svelano il flop del modello italiano sbandierato da #Conte e l’inutilità del lockdown. Ecco alcuni numeri ra… - trash_italiano : Sono le 23.38 e Matilde non ha ancora tirato in ballo le sue amiche. Non ci sono più certezze in questo reality. #GFVIP - NerdylandI : RT @WeCinema: Tanti auguri a uno degli attori più talentuosi del panorama cinematografico italiano: @_LucaMarinelli_ ??! Dopo varie interpre… - n_nad1a : RT @peppeamodei: @corradoformigli L'errore più grande è stato quello di non prevedere che appena liberi,gli italiani avrebbero disatteso og… -

Ultime Notizie dalla rete : Più italiano La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter | Foto dei grafici Calcioblog.it