Olimpiadi Tokyo, Bach: “Non escluderemo nessuna nazione” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha rigettato ogni ipotesi riguardante l’esclusione di nazioni dai Giochi Olimpici di Tokyo a causa della situazione del coronavirus nei rispettivi paesi. “Gli atleti non sono responsabili di questo. Se gli atleti risultano negativi, se rispettano le linee guida anti-coronavirus proprio come gli altri, allora dovremmo dare loro la possibilità di partecipare – ha detto Bach in una chat Instagram con il lanciatore del giavellotto tedesco Johannes Vetter – A Tokyo faremo di tutto per avere le migliori misure di sicurezza, ci stiamo lavorando”. Ha detto Bach specificando che le squadre e gli atleti devono essere divisi in piccole bolle e nelle mense del villaggio verranno serviti ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Thomas, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha rigettato ogni ipotesi riguardante l’esclusione di nazioni dai Giochi Olimpici dia causa della situazione del coronavirus nei rispettivi paesi. “Gli atleti non sono responsabili di questo. Se gli atleti risultano negativi, se rispettano le linee guida anti-coronavirus proprio come gli altri, allora dovremmo dare loro la possibilità di partecipare – ha dettoin una chat Instagram con il lanciatore del giavellotto tedesco Johannes Vetter – Afaremo di tutto per avere le migliori misure di sicurezza, ci stiamo lavorando”. Ha dettospecificando che le squadre e gli atleti devono essere divisi in piccole bolle e nelle mense del villaggio verranno serviti ...

azzurridigloria : ????STORIE OLIMPICHE???? A distanza di ben 56 anni, ripercorriamo le imprese di Mauro Checcoli nell'equitazione, oro a… - zazoomblog : Judo dove eravamo rimasti? Gli italiani già virtualmente qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e quelli ancora… - Soffotcka : Ma le olimpiadi non sono stati rimandati alla data da destinarsi???? I scienziati-spie-parlamentari &C° non lo sann… - OI_journal : Tokyo: un sondaggio rivela che il 79% dei volontari delle #Olimpiadi sono preoccupati per il #Covid_19. #Giappone - a_antonucci1926 : RT @ItaliaTeam_it: ?? Che condizione ?? Dopo il successo nella 20 km di Podebrady con tanto di standard d'iscrizione per le Olimpiadi di T… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Olimpiadi Tokyo, il Giappone mostra al mondo le misure anti-covid per assistere ai Giochi LaPresse Olimpiadi Tokyo, Bach: “Non escluderemo nessuna nazione”

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha rigettato ogni ipotesi riguardante l’esclusione di nazioni dai Giochi Olimpici di Tokyo a causa della situazione del coronavirus ...

Tania Cagnotto incinta: è un’altra femmina! Arriva una sorellina per la dolce monella Maya

Una gravidanza per la quale Tania rinuncia a Tokyo 2021: un sogno infranto anche per la sua amica e compagna di trampolino Francesca Dallapè (GUARDA), con la quale avrebbe gareggiato nel sincro. Le ...

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha rigettato ogni ipotesi riguardante l’esclusione di nazioni dai Giochi Olimpici di Tokyo a causa della situazione del coronavirus ...Una gravidanza per la quale Tania rinuncia a Tokyo 2021: un sogno infranto anche per la sua amica e compagna di trampolino Francesca Dallapè (GUARDA), con la quale avrebbe gareggiato nel sincro. Le ...