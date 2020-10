NBA 2020-2021 | Danilo Gallinari | “Prendo in considerazione l’ipotesi di rifirmare con i Thunder”

(Di giovedì 22 ottobre 2020)è uno dei pezzi pregiati della prossima free agency NBA. L’azzurro è reduce da due ottime stagioni, la prima giocata tra le file dei Los Angeles Clippers e la seconda con gli Oklahoma City Thunder, ove ha viaggiato a quasi venti punti a partita e ha contribuito, in ambedue le occasioni, alla qualificazione contro pronostico della sua franchigia ai playoff. Ora, giunto a trentadue anni, si troverà a un bivio: firmare un contratto relativamente poco remunerativo con una squadra da titolo, come potrebbero essere i Los Angeles Lakers di Lebron James, per andare a caccia di un anello, oppure cercare l’ultimo contratto veramente importante della carriera in una franchigia di secondo piano. Il Gallo, giustamente, valuterà tutte le opzioni, prima tra tutte il rinnovo coi ...

Un Open d'Italia in sicurezza, all'interno di una "bolla" modello Nba, con tutte le proporzioni del caso, per limitare i rischi di contagio e garantire lo spettacolo in campo ma anche la tutela di tut ...Date le restrizioni ai viaggi verso il Canada per via del coronavirus, i Raptors potrebbero essere costretti a lasciare temporaneamente Toronto per giocare la prossima stagione negli USA, come già fat ...