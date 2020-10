Napoli | l’insegnante che fa “didattica ai balconi” nei Quartieri Spagnoli

Leggi su zon

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tonino Stornaiuolo, insegnante in una scuola di, ha deciso di trovare un’alternativa alla Dad (didattica a distanza) e così, proprio sotto ai balconi dei suoi alunni residenti nei, ha deciso di svolgere la sua lezione Le scuole sono state chiuse come previsto dall’ordinanza 79 della Regione Campania per via dell’emergenza Covid19, ma un insegnante napoletano ha sperimentato la “Dab” didattica ai balconi. Egli insegna nella scuola “Dalla parte dei bambini“, che fin dal 1985 opera con il metodo della scuola attiva. In un clima di malcontento e lamentele per i provvedimenti adottati dal Governo, l’insegnante della scuola di, pieno di entusiasmo, ha deciso di scendere di casa armato di mascherina, libro e tanta voglia di insegnare e si ...