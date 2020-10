Napoli, il servizio di monopattini in sharing arriva al Vomero (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da oggi nelle strade del quartiere Vomero e in alcune zone del centro i napoletani potranno muoversi utilizzando il servizio di monopattini in sharing. Diversi i cittadini che si sono fermati in via Scarlatti perché incuriositi dalla novità. Il servizio parte grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e la Reby, leader europea della smart mobility. Inizialmente i mezzi a disposizione, dislocati in città, saranno 250 per arrivare progressivamente a 900. “Il monopattino è una soluzione che rispetta l’ambiente e che ci aiuta a realizzare la mobilità dell’ultimo miglio – ha spiegato l’assessore Alessandra Clemente – con collegamenti tra piani soprattutto nelle aree pedonali. Inoltre è un tipo di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da oggi nelle strade del quartiere Vomero e in alcune zone del centro i napoletani potranno muoversi utilizzando ildiin. Diversi i cittadini che si sono fermati in via Scarlatti perché incuriositi dalla novità. Ilparte grazie alla collaborazione tra il Comune die la Reby, leader europea della smart mobility. Inizialmente i mezzi a disposizione, dislocati in città, saranno 250 perre progressivamente a 900. “Il monopattino è una soluzione che rispetta l’ambiente e che ci aiuta a realizzare la mobilità dell’ultimo miglio – ha spiegato l’assessore Alessandra Clemente – con collegamenti tra piani soprattutto nelle aree pedonali. Inoltre è un tipo di ...

gabrypez1 : RT @Aba_Tweet: @capuanogio Premesso che non m’importa nulla di questo strazio di Juve-Napoli, sarebbe meglio evitare tweet che (magari inco… - GianniDOrio : RT @MPSkino: Questa sera il mio endorsement è per ROSARIA ?? @muzza1966 Napoli ha il Vesuvio ma anche #facciamorete ha i suoi vulcani e Ros… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli “Cimici”, arrestato il tecnico «bipartisan»: era al servizio della Procura e d... - corrmezzogiorno : #Napoli “Cimici”, arrestato il tecnico «bipartisan»: era al servizio della Procura e d... - mattinodinapoli : Napoli, al Vomero e in centro parte il servizio di monopattino sharing -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli servizio Napoli, il servizio di monopattini in sharing arriva al Vomero Il Denaro GAZZETTA – A poche ore da Napoli-AZ Alkmaar c’è ancora paura per il Coronavirus

"Fortuna che c'è Lukaku. Riecco l'Eurodea" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in apertura riferendosi ai match di Champions League di ...

TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso verso 3 cambi contro l’AZ Alkmaar

"Inter, solo Lukaku. Atalanta spaziale" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Pareggio per 2-2 interno da parte dell'Inter di Antonio Conte contro i ...

"Fortuna che c'è Lukaku. Riecco l'Eurodea" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in apertura riferendosi ai match di Champions League di ..."Inter, solo Lukaku. Atalanta spaziale" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Pareggio per 2-2 interno da parte dell'Inter di Antonio Conte contro i ...