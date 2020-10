Napoli, Gattuso: “Ci vuole più fame, siamo stati poco determinati” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “siamo stati troppo leggeri e sterili in fase offensiva, abbiamo fatto il solletico all’AZ“. Gennaro Gattuso analizza la sconfitta contro gli olandesi al debutto in Europa League. “La prestazione generale mi è piaciuta, ho poco da rimproverare ai ragazzi sotto il profilo tecnico. Però ci vuole più aggressicvtà e determinazione quando abbiamo la palla”. “Abbiamo tenuto sempre noi il comando della manovra ma giocando in maniera così blanda avevi la sensazione che non riuscivi ad andare in porta manco se stavi in campo una giornata. Ci vuole più fame, perchè la superiorità in questi casi non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “troppo leggeri e sterili in fase offensiva, abbiamo fatto il solletico all’AZ“. Gennaroanalizza la sconfitta contro gli olandesi al debutto in Europa League. “La prestazione generale mi è piaciuta, hoda rimproverare ai ragazzi sotto il profilo tecnico. Però cipiù aggressicvtà e determinazione quando abbiamo la palla”. “Abbiamo tenuto sempre noi il comando della manovra ma giocando in maniera così blanda avevi la sensazione che non riuscivi ad andare in porta manco se stavi in campo una giornata. Cipiù, perchè la superiorità in questi casi non ...

