MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non mi arrendo per il titolo! La seconda gara di Aragon ci vedrà più competitivi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mancano ancora quattro Gran Premi e non siamo distanti dal nostro obiettivo. Sicuramente non ci arrendiamo”. Andrea Dovizioso prova a mantenere alto il morale in vista della seconda gara del MotorLand e, nel complesso, del suo finale di stagione. Dopo il Gran Premio di Aragon si passerà al Gran Premio di Teruel, ma la sostanza non cambierà. La Ducati dovrà risolvere il rompicapo della pista spagnola che, come si è visto nello scorso weekend, non è di facile soluzione per la GP20. Da questo punto di vista il pilota romagnolo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, facendo tesoro dell’esperienza che queste gare-doppietta possono dare. “Grazie alla gara di domenica scorsa, credo che nel prossimo fine settimana potremo ottenere ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mancano ancora quattro Gran Premi e non siamo distanti dal nostro obiettivo. Sicuramente non ci arrendiamo”.prova a mantenere alto il morale in vista delladel MotorLand e, nel complesso, del suo finale di stagione. Dopo il Gran Premio disi passerà al Gran Premio di Teruel, ma la sostanza non cambierà. La Ducati dovrà risolvere il rompicapo della pista spagnola che, come si è visto nello scorso weekend, non è di facile soluzione per la GP20. Da questo punto di vista il pilota romagnolo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, facendo tesoro dell’esperienza che queste gare-doppietta possono dare. “Grazie alladi domenica scorsa, credo che nel prossimo fine settimana potremo ottenere ...

