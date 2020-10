Milano: in auto con 750 grammi di marijuana, arrestato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La Guardia di finanza hanno arrestato a Binasco, in provincia di Milano, un uomo di 39 anni, cittadino italiano, sorpreso con 750 grammi di marijuana. A un posto di controllo prima dell'ingresso in autostrada a Binasco i militari hanno imposto a un'auto di fermarsi, ma il conducente ha accelerato e ha tentato di fuggire. Dopo poche centinaia di metri, però, l'auto è stata fermata. L'autista ha cercato di liberarsi di alcuni pacchetti, che, recuperati, contenevano marijuana per un totale di 750 grammi. L'uomo alla guida dell'auto è stato arrestato per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Processato per direttissima ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - La Guardia di finanza hannoa Binasco, in provincia di, un uomo di 39 anni, cittadino italiano, sorpreso con 750di. A un posto di controllo prima dell'ingresso instrada a Binasco i militari hanno imposto a un'di fermarsi, ma il conducente ha accelerato e ha tentato di fuggire. Dopo poche centinaia di metri, però, l'è stata fermata. L'autista ha cercato di liberarsi di alcuni pacchetti, che, recuperati, contenevanoper un totale di 750. L'uomo alla guida dell'è statoper traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Processato per direttissima ...

