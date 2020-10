L’infettivologo Massimo Galli: «Il coprifuoco ci sarà in tutta Italia, inutile farsi illusioni» (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Non ci saranno alternative. Dovremo arrivare al coprifuoco in tutta Italia». Lo dice al Messaggero l’infettivologo Massimo Galli. «Ci sono pochi dubbi». Quella del Lazio è «una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown, mi rendo conto. Però qualcosa bisogna fare», afferma l’esperto dell’ospedale Sacco di Milano. L’infettivologo Massimo Galli: «La scuola ha contribuito» «Si è voluto in tutti i modi dire che le scuole non c’entrano con l’aumento dei contagi», prosegue. «Però questo non sta in piedi. Le scuole c’entrano. Poi, certo, c’entra anche il fatto che i ragazzi si ritrovano prima e dopo la scuola, sul ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Non ci saranno alternative. Dovremo arrivare alin». Lo dice al Messaggero l’infettivologo. «Ci sono pochi dubbi». Quella del Lazio è «una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown, mi rendo conto. Però qualcosa bisogna fare», afferma l’esperto dell’ospedale Sacco di Milano. L’infettivologo: «La scuola ha contribuito» «Si è voluto in tutti i modi dire che le scuole non c’entrano con l’aumento dei contagi», prosegue. «Però questo non sta in piedi. Le scuole c’entrano. Poi, certo, c’entra anche il fatto che i ragazzi si ritrovano prima e dopo la scuola, sul ...

