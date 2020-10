Lazio, Akpa Akpro: «Voglio dare tutto per questa squadra» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato delle emozioni provate contro il Borussia Dortmund Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista della Lazio in gol contro il Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste della serata di Champions League. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 PRIMO GOL – «Nella vita, tutto è scritto. Inzaghi mi ha fatto giocare e io ho fatto gol come lui all’esordio, vediamo alla fine se sarà una bella avventura in Champions League. Abbiamo fatto male la gara contro la Sampdoria, ci siamo detti di dover cambiare tutto. Dobbiamo giocare così, correre tutti per il compagno per fare una grande stagione. Vorrei ringraziare il mister non a parole, ma sul ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jean-Danielha parlato delle emozioni provate contro il Borussia Dortmund Jean-Daniel, centrocampista dellain gol contro il Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste della serata di Champions League. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PRIMO GOL – «Nella vita,è scritto. Inzaghi mi ha fatto giocare e io ho fatto gol come lui all’esordio, vediamo alla fine se sarà una bella avventura in Champions League. Abbiamo fatto male la gara contro la Sampdoria, ci siamo detti di dover cambiare. Dobbiamo giocare così, correre tutti per il compagno per fare una grande stagione. Vorrei ringraziare il mister non a parole, ma sul ...

