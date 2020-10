In Francia Covid fuori controllo: 41.622 positivi in 24 ore e arrivano misure dure (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terribile, cose che sembravano impensabili: in Francia sono stati registrati 41.622 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. "La seconda ondata è qui. Stiamo assistendo a una progressione rapida ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terribile, cose che sembravano impensabili: insono stati registrati 41.622 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. "La seconda ondata è qui. Stiamo assistendo a una progressione rapida ...

