Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini ha una strategia per la vittoria? (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle ultime ore, sui social, in particolare su Twitter, tra i fan del 'Grande Fratello Vip' sta circolando un video collage con tutte le dichiarazioni rilasciate, in questi giorni, da Francesco Oppini sui componenti della 'stanza blu', composta dall'amico Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando. Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini? (video) Nell'ultima puntata, il figlio di Alba Parietti si è schierato con il gruppo capitanato dall'ex protagonista di 'Riccanza'. Il popolo del web, convinti che il gieffino stia costruendo una vera e propria strategia (prevista dal gioco), ha ...

