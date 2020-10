GF Vip | Guenda Goria fa una confessione sul suo compagno | “La moglie lo ricattava”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 ottobre 2020)parla di Telemaco Qualche ora fa la concorrente del Grande Fratello Vip 5ha aperto il suo cuore facendo delle inedite confessioni Telemaco, l’uomo con cui convive e ladi quest’ultimo. Dopo l’ultima puntata del del reality show di Canale 5, la ragazza ha sofferto tantissimo per aver letto che la consorte della persona che ama l’accusa di aver rovinato la sua famiglia. Ovviamente la giovane non ci sta e, mentre stava parlando con Stefania Orlando, ha asserito: “Lei quando non vuole ascoltare fa orecchie da mercante. Da una parte le entra e dall’altra le esce. Però poi in puntata ha grande disinvoltura nel dire la sua opinione”. Telemaco ricattato dallaNelle ultime ore sono arrivai dei gossip che riguardano ...