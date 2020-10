F1 in tv | GP Portogallo 2020 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Formula 1 fa tappa in Algarve sulla pista inedita di Portimao da venerdì 23 a domenica 25 ottobre per il Gran Premio del, dodicesimo round della stagione. Dopo una sola domenica di riposo, i team del circus si apprestano ad affrontare il primo atto di una doppietta ravvicinata che si concluderà domenica 1° novembre a Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Mercedes sarà come di consueto favorita per il successo, anche se Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovranno impegnarsi a fondo per trovare il limite su un tracciato che entra per la prima volta nel calendario iridato. Fari puntati chiaramente sull’unico possibile avversario delle Frecce Nere: Max Verstappen su Red Bull. Grande curiosità infine per vedere all’opera in Algarve una Ferrari in grande difficoltà e costretta a ...