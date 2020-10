E’ morta Marge Champion | attrice e ballerina

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 22 ottobre 2020)all’età di 101 anni. L’è apparsa anche in ‘Dumbo’ e ‘Pinocchio’. LOS ANGELES (NEW YORK) – Lutto nel mondo del cinema. E’all’età di 101 anni. La modella è stata protagonista dei movimenti dei personaggi sul grande schermo. Tra i diversi film spiccano Biancaneve, Dumbo e Pinocchio. “Nessuno degli animatori era una ragazza – disse in un’intervista del 1998 l’, riportata dall’Ansa – e sapeva come un vestito si sarebbe mosso, in questo o in quel modo. La maggior parte degli animatori, prima ...