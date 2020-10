Coronavirus | a Napoli città 317 positivi | contagi in ospedale e in carcere

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 1.541 nuovi casi registrati oggi in Campania quelli accertati nella città disono 371. E’ quanto comunica l’Asl1 Centro nel consueto bollettino quotidiano. I tamponi processati sono 3.078. C’è una vittima accertata e sono 45 le persone guarite Dei nuovinel capoluogo partenopeo 145 (130 asintomatici e 15 sintomatici) sono emersi dai tamponi eseguiti dai laboratori privati, 86 dall’indagine epidemiologica eseguita sui contatti stretti di già, 123 (di cui 72 paucisintomatici e 51 sintomatici) dai tamponi richiesti dai medici di basi in presenza di sintomi conclamati. Altri novesono emersi dallo screening effettuati in strutture sanitarie, tre invece ...