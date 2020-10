Akpa Akpro: “Non immaginavo un inizio così. Gol al Dortmund? Non ci penso più” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Akpa Akpro si gode il momento, ma non vuole fermarsi qui. Il centrocampista della Lazio, autore del terzo gol nel successo contro il Borussia Dortmund, vuole diventare sempre più centrale per i biancocelesti. Queste le dichiarazioni dell’ivoriano ai microfoni della radio ufficiale della Lazio: “Non immaginavo di entrare così nel progetto tecnico del mister, devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo per i compagni, la Società ed i tifosi. Questo è un grande gruppo, insieme scherziamo sempre. Immobile mi ha fornito un grande assist, è stato più difficile quel passaggio che il mio gol. Se penso ancora a quella rete? Non posso, giochiamo ogni tre giorni e la testa è già alla prossima partita. Quando sono rientrato ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020)si gode il momento, ma non vuole fermarsi qui. Il centrocampista della Lazio, autore del terzo gol nel successo contro il Borussia, vuole diventare sempre più centrale per i biancocelesti. Queste le dichiarazioni dell’ivoriano ai microfoni della radio ufficiale della Lazio: “Nondi entrare così nel progetto tecnico del mister, devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo per i compagni, la Società ed i tifosi. Questo è un grande gruppo, insieme scherziamo sempre. Immobile mi ha fornito un grande assist, è stato più difficile quel passaggio che il mio gol. Seancora a quella rete? Non posso, giochiamo ogni tre giorni e la testa è già alla prossima partita. Quando sono rientrato ...

