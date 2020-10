Un altro lutto per John Travolta a pochi mesi dalla scomparsa della moglie, morto il nipote Sam (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A luglio John Travolta ha dovuto dire addio all'amata moglie Kelly Preston, morta dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Dieci settimane dopo la star di 'Grease' ha perso anche il nipote, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A luglioha dovuto dire addio all'amataKelly Preston, morta dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Dieci settimane dopo la star di 'Grease' ha perso anche il, ...

pazzadipayne : Altro lutto per noi baresi ... Ti ricorderò sempre come Timoteo. Ciao Vito .... #VitoCassano - Bibolotty : @karda70 @ISPRA_Press @Radio24_news @SNPAmbiente @alebratti @Papik_genovesi vivo in una riserva naturale. inoltre,… - BotCugina : RT @Francescaclick: Un altro lutto in famiglia. La figlia di mia cugina, funerale fatto ieri mattina. Adesso speriamo che Leandro la convin… - Francescaclick : Un altro lutto in famiglia. La figlia di mia cugina, funerale fatto ieri mattina. Adesso speriamo che Leandro la co… - saintleys : perché dante ha avuto sta gran voglia di scrivere opere cioe non potevi entrare in lutto dopo la morte di bea no ha… -

Ultime Notizie dalla rete : altro lutto Un altro lutto per John Travolta a pochi mesi dalla scomparsa della moglie, morto il nipote Sam TGCOM Un altro lutto per John Travolta a pochi mesi dalla scomparsa della moglie, morto il nipote Sam

A luglio John Travolta ha dovuto dire addio all'amata moglie Kelly Preston, morta dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Dieci settimane dopo la star di "Grease" ha perso anche il nipote, ...

Lutto a San Bartolomeo al Mare per la morte della mamma di un funzionario comunale

Walter Cadeddu, funzionario comunale, e alla sua famiglia, per la perdita della madre, signora Maria Pia Lupi, avvenuta nei giorni scorsi. Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo inter ...

A luglio John Travolta ha dovuto dire addio all'amata moglie Kelly Preston, morta dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Dieci settimane dopo la star di "Grease" ha perso anche il nipote, ...Walter Cadeddu, funzionario comunale, e alla sua famiglia, per la perdita della madre, signora Maria Pia Lupi, avvenuta nei giorni scorsi. Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo inter ...