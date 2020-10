UEFA: «Napoli-AZ si gioca, le ASL non possono intervenire» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nonostante le 13 positività nella squadra olandese, la UEFA ha confermato che Napoli-AZ si giocherà regolarmente La sfida di Europa League fra Napoli e AZ si giocherà regolarmente domani sera nonostante i 13 positivi all’interno della squadra olandese. La conferma è arrivata da Armand Duka, membro del comitato Esecutivo UEFA, in un’intervista per Il Mattino. SI gioca – «Non è stata presa alcuna decisione in senso opposto e non c’è l’intenzione di farlo da parte dell’UEFA. Siamo in costante contatto con il club olandese, che è stato chiaro nel suo comunicato e per l’UEFA la gara si disputerà». ASL – «L’talia non può opporsi al protocollo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nonostante le 13 positività nella squadra olandese, laha confermato che-AZ si giocherà regolarmente La sfida di Europa League frae AZ si giocherà regolarmente domani sera nonostante i 13 positivi all’interno della squadra olandese. La conferma è arrivata da Armand Duka, membro del comitato Esecutivo, in un’intervista per Il Mattino. SI– «Non è stata presa alcuna decisione in senso opposto e non c’è l’intenzione di farlo da parte dell’. Siamo in costante contatto con il club olandese, che è stato chiaro nel suo comunicato e per l’la gara si disputerà». ASL – «L’talia non può opporsi al protocollo ...

