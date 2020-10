Tiramisù fatto in casa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce per preparare un dolce dovete assolutamente provare questa ricette per il tiramisù. Un dolce comodo e delizioso in ogni occasione, vediamo la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News Savoiardi 300 gUova freschissime 220 gMascarpone 500 gZucchero 100 gCaffè della moka 300 gCacao amaro in polvere q.b.Iniziamo la preparazione del tiramisù quindi per prima cosa cominciamo dalle uova, che devono essere freschissime dal momento che non verranno cotte. Quindi iniziate separando accuratamente gli albumi dai tuorli, ricordate che per montare bene gli albumi non dovranno presentare alcuna traccia di tuorlo. Poi montate i tuorli con le fruste elettriche, versando solo metà dose di zucchero. Non appena il composto del tiramisù sarà diventato chiaro e spumoso ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce per preparare un dolce dovete assolutamente provare questa ricette per il tiramisù. Un dolce comodo e delizioso in ogni occasione, vediamo la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News Savoiardi 300 gUova freschissime 220 gMascarpone 500 gZucchero 100 gCaffè della moka 300 gCacao amaro in polvere q.b.Iniziamo la preparazione del tiramisù quindi per prima cosa cominciamo dalle uova, che devono essere freschissime dal momento che non verranno cotte. Quindi iniziate separando accuratamente gli albumi dai tuorli, ricordate che per montare bene gli albumi non dovranno presentare alcuna traccia di tuorlo. Poi montate i tuorli con le fruste elettriche, versando solo metà dose di zucchero. Non appena il composto del tiramisù sarà diventato chiaro e spumoso ...

