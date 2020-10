Stefano Sala gelo su Dayane Mello: “Non credo alle sue lacrime” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua la rabbia di Stefano Sala nei confronti di Dayane Mello, ora le sue parole fanno cadere il gelo sulla madre di sua figlia: ecco cosa è successo. Fonte foto, Instagram: @stevenlivingroom / @DayaneMellorealContinua la faida famigliare di Stefano Sala, modello e musicista, impegnato a tempo pieno nel suo ruolo di papà e marito. Dopo alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata dalla casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha deciso di dire la sua e mettere i punti sulle ‘i’ in merito ad alcune questioni. Il modello non si è voluto sbilanciare troppo per proteggere in primis la sua famiglia e la sua bambina Sofia, cresciuta con i ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua la rabbia dinei confronti di, ora le sue parole fanno cadere ilsulla madre di sua figlia: ecco cosa è successo. Fonte foto, Instagram: @stevenlivingroom / @realContinua la faida famigliare di, modello e musicista, impegnato a tempo pieno nel suo ruolo di papà e marito. Dopo alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata dalla casa del Grande Fratello Vip,ha deciso di dire la sua e mettere i punti sulle ‘i’ in merito ad alcune questioni. Il modello non si è voluto sbilanciare troppo per proteggere in primis la sua famiglia e la sua bambina Sofia, cresciuta con i ...

