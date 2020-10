Sindacati | concorso va rinviato | contagio elevato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Lazio, e le rispettive categorie della scuola, sono preoccupati per l’impennata dei contagi e dei ricoveri negli ultimi giorni.” “I dati ci dicono che siamo di fronte ad una seconda ondata. Per questo crediamo che sarebbe necessario bloccare l’espletamento delle prove concorsuali della scuola almeno fino alla cessata emergenza pandemica da coronavirus.” “Lo stesso presidente della Regione Lazio, ha affermato che servono regole e senso di responsabilita’ perche’ sta a noi tutti avere atteggiamenti responsabili.” “Per adesso all’interno della scuola si stanno facendo sforzi enormi per contenere il, nonostante le preoccupazioni delle famiglie che mandano i propri figli a scuola.” “A rendere ancora piu’ complicata una situazione ...