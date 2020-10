Selvaggia Lucarelli furiosa per i mezzi pubblici affollati

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), tramite i suoi social, torna a denunciare un problema che riguarda tutta la nazione. Iusati dagli studenti che, non essendo minimamente controllati, non fanno che diffondere i contagi! Con il numero dei contagi sempre più altoè tornata (anche se non aveva mai smesso del tutto) a parlare di Coronavirus. Così nelle sue stories, tra i post o su Facebook laArticolo completo: dal blog SoloDonna