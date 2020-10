Sclerosi multipla: per rituximab bastano basse dosi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sclerosi multipla: se trattata con rituximab è più efficace e sicuro l’impiego di dosi più basse secondo un nuovo studio osservazionale Secondo un nuovo studio osservazionale, ulteriori dati suggeriscono che una dose inferiore di rituximab sembra offrire un’efficacia simile con un profilo di sicurezza migliore rispetto a dosi più elevate comunemente utilizzate nella Sclerosi multipla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020): se trattata conè più efficace e sicuro l’impiego dipiùsecondo un nuovo studio osservazionale Secondo un nuovo studio osservazionale, ulteriori dati suggeriscono che una dose inferiore disembra offrire un’efficacia simile con un profilo di sicurezza migliore rispetto apiù elevate comunemente utilizzate nella… L'articolo Corriere Nazionale.

fabio_tiberia : Un nuovo farmaco per la cura della sclerosi multipla - CarieriF : RT @kisimaio: Un nuovo farmaco per la cura della sclerosi multipla - kisimaio : RT @kisimaio: Un nuovo farmaco per la cura della sclerosi multipla - PaolaTacconi : RT @kisimaio: Un nuovo farmaco per la cura della sclerosi multipla - kisimaio : Un nuovo farmaco per la cura della sclerosi multipla -

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi multipla Un nuovo farmaco per la cura della sclerosi multipla | Il Blog di Beppe Grillo Blog di Beppe Grillo Coronavirus, Mattarella premia gli eroi dell'emergenza

L'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana è andata a 56 eroi del coronavirus che si sono distinti per il loro impegno ed altruismo ...

Noria Nalli e la passione per l’informazione al servizio della società, ciao Noria!

È morta Noria Nalli. La notizia viaggia veloce a iniziare dalle pagine della Stampa che oggi non sono più cartacee ma digitali, perché l’on-line è più veloce. Così certe notizie ti arrivano da più par ...

L'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana è andata a 56 eroi del coronavirus che si sono distinti per il loro impegno ed altruismo ...È morta Noria Nalli. La notizia viaggia veloce a iniziare dalle pagine della Stampa che oggi non sono più cartacee ma digitali, perché l’on-line è più veloce. Così certe notizie ti arrivano da più par ...